Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.18

HALMSTAD (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft hat das WM-Endspiel gegen China verloren. Ohne den angeschlagenen Dimitrij Ovtcharov unterlagen Timo Boll, Ruwen Filus und Patrick Franziska dem Olympiasieger am Sonntag im letzten Spiel der Team-Weltmeisterschaft in Schweden mit 0:3. Für die deutsche Mannschaft war es bereits die vierte Niederlage in einem WM-Finale gegen China nach 2010, 2012 und 2014. Die Chinesen feierten in Halmstad ihren neunten WM-Titel in Serie und den 21. WM-Titel insgesamt.

Gleich zum Auftakt dieses Finales verlor der Weltranglisten-Zweite Boll (Borussia Düsseldorf) gegen den Einzel-Weltmeister Ma Long in 0:3 Sätzen. Auch der für Ovtcharov ins Team gerückte Filus (TTC Fulda-Maberzell) war danach gegen den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong chancenlos (0:3). Franziska (1. FC Saarbrücken), der am Samstag beim 3:2-Halbfinal-Sieg gegen Südkorea noch das entscheidende fünfte Match gewonnen hatte, holte beim 1:3 gegen Xu Xin wenigstens einen Satz für das deutsche Team.