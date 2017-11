Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.17

ZUG (dpa) - Nasses Ende einer Spritztour mit einer Luxuskarosse: Ein 49-jähriger Deutscher fuhr in der Schweiz mit seinem Bentley in den Zugersee.



Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem 44-jährigen Beifahrer bei der sogenannten Katastrophenbucht unterwegs, als es zum Unfall kam, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Ende der Promenade stürzte der ortsunkundige Fahrer in voller Fahrt sein schwarzes Auto in den See. Beide Insassen konnten sich selbst befreien und blieben unverletzt.



Doch statt die Polizei zu informieren, suchten die beiden Männer das Weite. «Mit nassen Kleidern, aber ohne Fahrzeug verließen die beiden Insassen die Unfallstelle», so die Polizei. Die Beamten konnten den Besitzer aber rasch ausfindig machen. Zur genauen Herkunft der Männer gab es keine Auskunft. Der Fahrer muss nun eine Strafe zahlen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es musste mit einem Kran geborgen werden.