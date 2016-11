Österreich

Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.16

KÖSSEN (dpa) - Ein 30-jähriger Deutscher ist bei seiner Geburtstagsfeier in einem Wirtshaus in Tirol von einem mit Reif bedeckten Dach gestürzt und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag hatte er dort mit zwei Freunden den Abend ausklingen lassen. Er rutschte jedoch in der Nacht zum Sonntag aus, fiel rund acht Meter tief und landete auf dem Asphaltboden. Der Mann, der in Oberösterreich wohnt, kam nach der Erstversorgung am Unfallort in Kössen in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde unter anderem eine schwere Beckenverletzung diagnostiziert.