Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.16

PHUKET: Den 23. Laguna Phuket Triathlon hat am Sonntag der Deutsche Michael Raelert in 2 Stunden, 19 Minuten und 13 Sekunden gewonnen.



In dieser Zeit bewältigte der Sportler 1,8 Kilometer Schwimmen, 50 Kilometer Radfahren und 12 Kilometer Laufen. Auf den Plätzen folgten der Franzose Antony Costes (2:21:18) und der Australier Brad Kahlefeldt (2:23:21). Bei den Frauen siegte Amelia Rose Watkinson aus Neuseeland in 2:36:29 Stunden. Nach dem strapaziösen Wettbewerb zeigte sich Michael Raelert überglücklich über seinen ersten Platz. „Es ist fantastisch. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich liebe es in Phuket zu sein“, sagte er der „Phuket Gazette“.