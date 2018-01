Von: Björn Jahner | 12.01.18

PATTAYA: Dass die Gewaltschwelle bei starkem Alkoholgenuss nicht selten erschreckend niedrig ist, beweist ein jüngster Vorfall in der Walking Street.

Ein Deutscher, der von „77Jowo“ als „muskulöser Bodybuilder“ beschrieben wird, geriet mit einem Schweizer Geschäftsmann in der Diskothek Lucifer zu später Stunde in Streit. Der Deutsche soll hoch aggressiv reagiert haben und schlug auf seinen Kontrahenten ein. Dieser erlitt schwere Platzwunden am Kopf und wurde von Rettungskräften in der Walking Street notversorgt, bevor er in ein nicht genanntes Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Deutsche begründete den Übergriff damit, dass er betrunken war und der Schweizer ihm beim Tanzen auf den Fuß getreten sei.