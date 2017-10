Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.17

BERLIN (dpa) - Der deutsche Reisepass ist einem internationalen Vergleich zufolge so viel wert wie kaum ein anderer Pass auf der Welt. Mit dem Pass der Bundesrepublik kann man nach einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft Arton Capital in insgesamt 158 Länder entweder ohne Visa einreisen - oder aber mit einem Visa, das man sich bei der Ankunft besorgen kann. Nur der Pass des südostasiatischen Stadtstaates Singapur macht das Reisen noch einfacher: Mit ihm ist man in 159 Ländern ohne größere Visa-Anstrengungen unterwegs.

Auf den weiteren Plätzen folgten Schweden und Südkorea (je 157 Länder) sowie Dänemark, Finnland, Italien, Frankreich, Spanien, Norwegen, Japan und Großbritannien (je 156). Am Ende der Liste liegen Staaten wie Syrien (29 Länder), Pakistan und der Irak (je 26) sowie Afghanistan (22).