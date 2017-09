Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.17

PHUKET: Der des vorsätzlichen Mordes und der Beseitigung einer Leiche angeklagte Deutsche Nico P. kommt Anfang Oktober vor Gericht.

Der 35-Jährige hatte am 18. Juli gestanden, seine 35 Jahre alte Freundin Pischa „Lek” Nampadung erwürgt zu haben. Die Polizei hatte ihre Ermittlungsunterlagen Anfang September der Staatsanwaltschaft übergeben. Doch die Behörde beauftragte die Ermittler, weitere Recherchen anzustellen, sagte Chalongs stellvertretender Superintendent Oberstleutnant Somsak Sopakarn den „Phuket News“.

Die Auswertung der Spuren in dem geliehenen Auto, mit dem der Deutsche die Leiche entsorgte, und eines Blutflecks auf der Matratze in dem von Pischa gemieteten Apartment hat ergeben: DNA sowohl von Nico Papke als auch von seiner Freundin.

Der Deutsche aus Lübben im Spreewald hatte sich am Abend des 9. Juli mit einem Teppichmesser in die Kehle geschnitten, als die Polizei vor seiner Unterkunft in Rawai erschien. Eine Woche später entließen Ärzte ihn aus dem Krankenhaus, und Ermittler brachten ihn zur Polizeistation Chalong. Dort wurde er mehrere Stunden verhört. Anfangs hatte der Fitnesstrainer die Tat bestritten, später im Beisein seines Rechtsanwalts und eines Dolmetschers den Mord aus Eifersucht gestanden. Pischa soll einen neuen Freund gehabt haben.

Die Leiche seiner Freundin war in den Nachmittagsstunden des 9. Juli in einem Wald an der Muang Jao Fa Road im Bezirk Wichit gefunden worden. Bei ihren Ermittlungen fanden Beamte in dem geliehenen Fahrzeug Blutspuren und später, nach einem Hinweis der Familie der getöteten Frau, in deren Apartment auf der Matratze einen großen Blutfleck.