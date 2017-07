Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.17

PHUKET: Der 36 Jahre alte Nico P. hat offenbar gestanden, seine thailändische Freundin Pitcha ermordet zu haben.

Das meldet „Thai Rath“. Der Deutsche hatte sich am Abend des 9. Juli mit einem Teppichmesser in die Kehle geschnitten, als die Polizei vor seiner Unterkunft in Rawai erschien. Am Montag entließen Ärzte ihn aus dem Krankenhaus, und Ermittler brachten ihn zur Polizeistation Chalong. Dort wurde er mehrere Stunden verhört. Anfang soll er weiter die Tat bestritten, später im Beisein seines Rechtsanwalts und eines Dolmetschers den Mord gestanden haben.

Die Leiche seiner 35 Jahre alten Freundin Picha war in den Nachmittagsstunden des 9. Juli in einem Wald an der Muang Jao Fa Road im Bezirk Wichit gefunden worden. Der Körper wies mehrere Stichwunden auf. Bei ihren Ermittlungen fanden Beamte in einem Fahrzeug, das der Deutsche für den Transport der Leiche gemietet hatte, Blutspuren und später, nach einem Hinweis der Familie der getöteten Frau, in deren Apartment auf der Matratze einen großen Blutfleck.

Nico P. aus Lübben im Spreewald soll wegen vorsätzlicher Tötung und Beseitigung einer Leiche angeklagt werden.