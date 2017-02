Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.17

PHUKET: Ein Deutscher fiel am Montagabend vom achten Geschoss eines kleinen Hotels in Patong. Er liegt schwer verletzt in einem Krankenhaus.

Beim Sturz vom Dach des Hotels durchbrach der Mann eine Decke und landete in einem Nudelstand. Polizei und Rettungsteam fanden den Deutschen bewusstlos vor. Laut Oberstleutnant Weeraphong Rakhito von der Polizeistation Patong hat der 55-Jährige mehrere schwere Verletzungen einschließlich eines gebrochenen Arms erlitten. Mitarbeiter des Hotels berichteten, der Gast habe ständig Alkohol getrunken, sei jeden Tag betrunken gewesen. In dem Hotel lebte er mit seiner thailändischen Freundin. Die Polizei ermittelt.