Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.18

CHUR (dpa) - In einem Schweizer Alpentunnel ist ein Reisebus aus Bayern in Brand geraten.

Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden konnten alle 20 Passagiere sowie die Reiseleitung und der Fahrer den Bus verlassen und sich in Sicherheit bringen. Auch andere Autoinsassen hätten den mit Qualm gefüllten San-Bernardino-Tunnel verlassen können. «Es gibt keine Vermissten», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zwei Menschen hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten.

Die Gruppe aus Bayern sei auf der Rückfahrt von einem Fahrradurlaub in Italien gewesen. Sie werde nun mit einem anderen Bus in die Heimat weiterfahren. Der San-Bernardino-Straßentunnel wurde gesperrt. Die Unglücksursache wurde noch untersucht. Der knapp sieben Kilometer lange Tunnel liegt in Graubünden und verbindet die Ostschweiz mit der Alpensüdseite im Tessin.