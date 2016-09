Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 27.09.16

BURIRAM: Ein deutscher Ingenieur schritt zur Selbsthilfe und hat mit mehreren Helfern Schlaglöcher der Nong Hong Road mit Zement ausgebessert. Sein Einsatz soll zur Verkehrssicherheit beitragen.



Seine 51 Jahre alte thailändische Frau arbeitet für die Organisation Friends Help Friends in einem Hospital. Sie sagte, ihr 76-jähriger Mann habe sich stets für die Community aktiv eingesetzt, so als Schwimmlehrer. Anlieger der Nong Hong Road befürchteten wegen der zahlreichen Schlaglöcher Verkehrsunfälle, zumal Lastwagenfahrer nachts mit hoher Geschwindigkeit die Strecke nutzten.



Peter Goman habe mit zwei weiteren Dorfbewohnern das Geld für die Reparaturarbeiten aufgebracht. Seine Frau hatte von der Arbeit ein Video ins Internet gestellt (klicken Sie hier!). In sozialen Netzwerken wird die Tat des Deutschen gelobt und als beispielhaft hingestellt.