Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.17

KRABI: Die Polizei hat am Montag einen Deutschen festgenommen, der in einem Park mehrere Bäume beschädigt haben soll.

Bürgermeister Kiratisak Pukaoluan berichtete auf seiner Facebook-Seite mit Fotos von dem Vergehen. Er hat eine Belohnung von 30.000 Baht für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Der Deutsche soll am letzten Freitag in der öffentlichen Grünanlage am Fluss Krabi Palmbäume und weitere Bäume beschädigt haben. Das mögliche Motiv: Seine Freundin hatte ihn verlassen. Laut Polizei-Oberst Chartchai Nakpaksee ist der Mann bereits aufgefallen, weil er bei einem gemieteten Motorrad Wasser in den Tank gefüllt hatte. Der Deutsche soll sich wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums verantworten..