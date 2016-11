Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.16

HUA HIN: Soldaten und Polizei haben am Dienstag einen Deutschen festgenommen, der an seinem Haus weit über 200 Marihuana-Pflanzen angebaut hatte.

In einer verdeckten Operation hatten Sicherheitskräfte von dem 46-Jährigen Marihuana erworben. Daraufhin folgte eine Razzia auf dem 13 Rai großen Grundstück. Dort hatten 200 Marihuana-Pflanzen eine Höhe von fünf Zentimetern erreicht, weitere 43 Pflanzen bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern wuchsen am Haus zusammen mit Gemüse. Zudem wurde 1,5 Kilogramm gepresstes Marihuana gefunden. Mehrere Postboxen ließen darauf schließen, dass der Deutsche die Droge per Post verschickt hatte, berichtet die „Bangkok Post“.

Der Ausländer hatte in Thailand seit zehn Jahren gelebt und spricht die Landessprache fließend. Er versicherte den Ermittlern, Marihuana nur aus gesundheitlichen Gründen angebaut zu haben. Das Rauchsgift helfe bei Kopfschmerzen und einer Krebserkrankung. Der Deutsche muss mit einer Gefängnisstrafe bis zu 15 Jahren und einem Bußgeld bis zu 150.000 Baht rechnen.