Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.18

PHUKET: Nach einem Zusammenstoß mit einer Limousine am Dienstagmorgen in Chalong liegt ein deutscher Motorradfahrer aus Altötting schwer verletzt im Krankenhaus.

Seine 37 Jahre alte Ehefrau kam als Sozius mit leichten Verletzungen davon. Laut der Polizei trug das Ehepaar Helme. Sanitäter leisteten am Unfallort erste Hilfe und brachten den 43-jährigen Mann in ein Hospital. Laut der Polizei überquerte der Deutsche auf seinem Motorrad eine Kreuzung, als das Ampellicht wechselte. Die 46-jährige Amerikanerin, die mit ihrem Honda Brio das Motorrad erfasst hatte, soll beim Lichtwechsel von Gelb nach Rot in die Kreuzung gefahren sein. Bei dem Zusammenprall fielen die Deutschen auf die Fahrbahn. Die Polizei hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen und will einen der beteiligten Fahrer wegen Rücksichtslosigkeit bestrafen.