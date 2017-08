PEKING (dpa) - Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hofft darauf, dass Europa und China ihre Zusammenarbeit in der Raumfahrt weiter ausbauen und gemeinsam ins All fliegen.

«Ich habe ein gutes Bauchgefühl», sagte Maurer, der zum Astronautenkorps der Europäischen Weltraumagentur (Esa) gehört, am Mittwoch in Peking nach dem Abschluss der ersten gemeinsamen Trainingsmission von europäischen und chinesischen Astronauten in China. In der ostchinesischen Küstenstadt Yantai übten Maurer und seine italienische Kollegin Samantha Christoforetti zusammen mit den Chinesen die Notfallbergung aus einer Raumkapsel im Meer..