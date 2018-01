Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.18

UBON RATCHATHANI: Ein Deutscher, der den größten Teil seines Erwachsenenlebens im Nordosten Thailands verbracht und den Buddhismus studiert hat, wird als „heiligster Deutscher“ in Thailand verehrt.

Phra Khru Ubon Pawawawitet (früher bekannt als Henning) ist der erste Ausländer unter den Mönchen, der Prüfungen zum buddhistischen Lehrer abgelegt hat. Phra Khru Ubon interessierte sich bereits für den Buddhismus, als er in seiner Heimatstadt Berlin Physik studierte. Nach seinem Abschluss ging er nach Thailand und wurde 1998 im internationalen Tempel in Ubon ordiniert. Seitdem hat er die Aufmerksamkeit vieler Top-Mönche und spiritueller Führer auf sich gezogen, die ihm halfen, die Sangha-Leiter hinauf zu klettern, bis er zum Abt in Ubon Ratchathani ernannt wurde. Er erzählte der Nachrichtenplattform „Sanook“, er habe ein großes Interesse an der thailändischen Kultur und sein Glaube als Buddhist habe ihn befähigt, auf dem Weg zur Erleuchtung voranzukommen. Auf dieser spirituellen Reise hat er viele andere Ausländer dazu inspiriert, einen ähnlichen Weg zu gehen. Am letzten Sonntag gab es bei einer vom Mahathera-Rat in Bangkok abgehaltenen Zeremonie die Diplome, die 200 Mönche auf die Stufe des Lehrers erhoben..