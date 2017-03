Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.17

AMSTERDAM/BERLIN (dpa) - Wenn Deutsche über Niederländer reden und Niederländer über Deutsche, kommen früher oder später bestimmte Klischees zur Sprache. Einige davon stimmen sogar.

NIEDERLÄNDER HABEN WAS GEGEN DEUTSCHE: Ein slowakischer Billigflieger warb 2007 in Österreich für seine Verbindung nach Amsterdam mit dem Slogan: «Besuchen Sie ein Land, wo Deutsche noch unbeliebter sind als hier!» Der Satz traf damals schon nicht mehr richtig zu - und heute ganz bestimmt nicht. So erscheinen im Nachbarland mittlerweile Buchtitel wie «Warum wir auf einmal die Deutschen lieben» oder «Wir können nicht alle Deutsche sein». Deutschland ist das beliebteste Urlaubsland der Niederländer und Berlin so rasend populär, dass viele niederländische Clubs das «Berlijneske uitgaansleven» (Berliner Nachtleben) zu imitieren versuchen.

NIEDERLÄNDER SPRECHEN ALLE DEUTSCH: Stimmte früher, heute aber nicht mehr. Die Jungen können fast alle als Fremdsprache nur noch Englisch. Deshalb sollte man als Deutscher an einer holländischen Strandbude auch nicht einfach eine «Pommes rotweiß» bestellen. Der Niederländer bestellt in einer deutschen Snackbar ja auch nicht frech «Patatje Oorlog» (Pommes mit Mayonnaise, Zwiebeln und Erdnusssoße).

NIEDERLÄNDER SIND LOCKER: Im Vergleich zu den Deutschen stimmt das hundertprozentig. Es gibt zum Beispiel keine niederländische Entsprechung für den Ausdruck «jemandem das Du anbieten». Niederländer duzen sich einfach, sie müssen es nicht «anbieten». Undenkbar wäre es auch, sich selbst mit Doktortitel vorzustellen oder jemanden damit anzusprechen. Das schafft nur unnötig Distanz. Auf der anderen Seite wissen es viele Niederländer aber durchaus zu schätzen, dass gute Umgangsformen in Deutschland noch stärker gefragt sind.

DEUTSCHE HABEN KEINEN HUMOR: Galt früher als anerkannte Wahrheit und ist auch heute noch verbreitet. So spielte Ministerpräsident Mark Rutte letztes Jahr beim niederländischen «Correspondents' Dinner» darauf an: Während seiner Rede klingelte plötzlich sein Handy, er guckte drauf und sah, es war «die Chefin», Angela Merkel. Also ging er ran und erklärte ihr auf Deutsch, er habe gerade keine Zeit: «Ich bin Witze aan het machen - Witze, das ist Humor. Ja, ich weiß, das ist schwierig.» Der Scherz kam bei den versammelten Journalisten aber überhaupt nicht an. «Natürlich haben Deutsche Humor», beteuerte kürzlich der Schriftsteller Thomas Rosenboom. «Aber er ist so subtil, dass wir Niederländer ihn nicht verstehen.»

DEUTSCHE FAHREN NUR MIT HELM FAHRRAD: Bekanntlich kein Vorurteil, sondern großenteils der Wahrheit entsprechend. Niederländer machen sich darüber gerne lustig. Es ist für sie Ausdruck von «German Angst»: Deutsche befürchten immer gleich das Schlimmste. Wobei man sagen muss: Die Gefahr, im Stadtverkehr unter die Räder zu kommen, ist in Deutschland ungleich größer als im Radler-Paradies Holland.

DEUTSCHE KÖNNEN ALLES BESSER: Wurde früher spöttisch erwidert, wenn deutsche Touristen es mal wieder nicht lassen konnten, Niederländern vorzuhalten: «Also bei uns in Deutschland, da machen wir das so...» Inzwischen allerdings sind die Niederländer davon überzeugt, dass in Deutschland wirklich vieles besser ist, zum Beispiel die Pünktlichkeit der Züge (ein geradezu unausrottbares Vorurteil) und - schmerzlicherweise - sogar der Fußball.