Deutsche und Belgier in Indonesien vermisst

Written by: Redaktion DER FARANG | 09/01/2017

JAKARTA (dpa) - In Indonesien wird ein deutsch-belgisches Urlauberpaar vermisst. Die 31-jährige Deutsche und der 36 Jahre alte Belgier waren nach Angaben der örtlichen Behörden von Montag an Heiligabend mit dem Boot auf Sumatra angekommen, der größten Insel des südostasiatischen Inselstaates. Vermutet wird, dass sie dann zu einer kleineren Insel weiterfuhren, wo sich ihre Spur verlor. In die Suche ist neben der Polizei auch das Militär eingeschaltet.

Zum Hintergrund des Verschwindens machten die Behörden nach Informationen der Nachrichtenagentur Antara keine näheren Angaben. Ursprünglich waren die beiden Urlauber am 1. Januar in Deutschland zurück erwartet worden. Vor ihrem Abstecher nach Indonesien hatten sie sich in Malaysia aufgehalten.