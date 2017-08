Deutsche stirbt nach Anschlag in Spanien - Proteste überschatten Demo

Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.17

BARCELONA (dpa) - Hunderttausende setzten nach den Anschlägen in Spanien ein Zeichen gegen Terror. Politische Spannungen trüben die Demonstration in Barcelona. Eine schwer verletzte Deutsche stirbt zehn Tage nach dem Anschlag in der Stadt und ist das 16. Todesopfer.

Nach den Anschlägen einer islamistischen Terrorzelle in Spanien ist auch eine Deutsche ihren schweren Verletzung erlegen. Die 51 Jahre alte Frau starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Barcelona, teilten die Gesundheitsbehörden der Region Katalonien mit. Die Verletzungen hatte sie am 17. August auf der Flaniermeile Las Ramblas erlitten, als ein Mann in einem Lieferwagen Dutzende Passanten überfuhr. Eine Großkundgebung von rund 500.000 Menschen gegen Terror und Gewalt wurde am Samstag von Pfiffen und Protesten gegen König Felipe VI. und Ministerpräsident Mariano Rajoy überschattet. Beide nahmen am Marsch in Barcelona teil.

Durch den Tod der Deutschen, die auf der Intensivstation des Hospital del Mar lag, erhöhte sich die Zahl der Toten beim Anschlag von Barcelona und einer vereitelten Attacke im katalanischen Küstenort Cambrils auf insgesamt 16 Menschen. Am 17. August und in der Nacht auf den 18. August waren auch mehr als 120 Menschen verletzt worden. Nach dem Tod der Deutschen werden nach Angaben der zuständigen Behörden noch weitere 24 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Fünf von ihnen seien noch in kritischem Zustand.

Beim Marsch am Samstag in Barcelona nahm mit Felipe erstmals ein Monarch in Spanien an einer derartigen Massenkundgebung teil. Der Zug wurde unter anderem auch von Polizisten, Feuerwehrleuten, Sicherheitskräften und Sanitätern angeführt, die nach den Attentaten Betroffene betreut hatten. Neben Rajoy marschierten unter dem Motto «No tinc por» (Ich habe keine Angst) zahlreiche weitere Regierungsvertreter vom Prachtboulevard Passeig de Gràcia bis zur Plaça de Catalunya mit - jenem Platz, von dem aus der Attentäter in die Fußgängerzone von Las Ramblas gerast war. Die Terrorzelle gilt als zerschlagen. Acht mutmaßliche Terroristen sind tot, zwei sitzen hinter Gittern.

Die Behörden sprachen von einer halben Million Teilnehmern der Demonstration. Viele Menschen hielten im Gedenken an die Opfer rote und gelbe Rosen in den Händen, den Farben der spanischen Nationalflagge. Bei der Kundgebung waren auch Kinder dabei. Mit dem immer wieder lautstark skandierten Satz «Ich habe keine Angst» hatte die Bevölkerung schon kurz nach den Anschlägen deutlich gemacht, dass sie sich vom islamistischen Terrorismus nicht einschüchtern lassen will.

Pfiffe und Proteste gegen Felipe und Rajoy überschattet allerdings die Kundgebung. Beide wurden von zahlreichen Teilnehmern ausgebuht, wüst beschimpft und für die Anschläge mitverantwortlich gemacht. Gruppen trugen Plakate mit Aufschriften wie «Felipe, wer Frieden möchte, treibt keinen Handel mit Waffen» oder «Mariano, wir wollen Frieden, nicht den Verkauf von Waffen». «Weg mit dem König!» war immer wieder zu hören.

Vor dem Hintergrund des für den 1. Oktober in der Region geplanten umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums machten Medien in erster Linie allerdings nicht Pazifisten, sondern vielmehr jene Gruppen für den Eklat verantwortlich, die die Trennung Kataloniens von Spanien anstreben. Sehr viele Menschen trugen katalanische Flaggen. Die Zeitung «El País» schrieb am Sonntag groß auf Seite eins von einem «Boykott der Unabhängigkeitsbewegung». Die «nötige Einheit» sei «zerstört worden», hieß es.

Das Konkurrenzblatt «El Mundo» titelte: «Die Separatisten locken den König in einen Hinterhalt.» Das Andenken an die Opfer der Anschläge sei beschmutzt, die Demo überschattet worden, kommentierten fast alle spanische Medien übereinstimmend.

Im Falle eines Sieges der Separatisten beim Referendum will die katalanische Regionalregierung die Abspaltung der Region von Spanien zügig vollziehen. Rajoy hat allerdings mehrfach betont, die Abspaltung der wirtschaftsstärksten Region Spaniens werde man unter keinen Umständen zulassen. Auch das Verfassungsgericht untersagte die Unabhängigkeitsabstimmung.