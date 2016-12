Von: Michael Fischer, dpa | 12.12.16

AMMAN (DPA) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) lässt sich eigentlich nicht so gerne mit Panzern fotografieren. Es gibt aber Ausnahmen: Am Sonntagmittag steht sie auf dem Exerzierplatz des königlichen Wachbataillons im Raghadan-Palast von Amman, flankiert von drei «Marder»-Schützenpanzern. Vor vielen Jahren übte die Bundeswehr damit in der Norddeutschen Tiefebene, jetzt sind sie für die jordanische Wüste gerüstet. Das Grün der Bundeswehr ist einem ockergelben Farbton gewichen und auf den schwarzen Nummernschildern stehen arabische Zeichen.

Insgesamt 16 «Marder» sind vor wenigen Tagen im jordanischen Hafen Akaba am Roten Meer angekommen. 34 weitere sollen bis Ende nächsten Jahres folgen. Bei der Schlüsselübergabe in Anwesenheit des jordanischen Prinzen Faisal sagt von der Leyen, worum es ihr geht: «Sie stehen als Säule der Stabilität und Sicherheit mitten in den Turbulenzen.»

Gemeint sind die Bürgerkriege in Syrien und im Irak. Jordanien grenzt im Norden auf einer Länge von 560 Kilometern an die beiden Länder, in denen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wütet. Die deutschen Panzer sollen helfen, die jordanische Insel der Stabilität dagegen abzuschotten. «Jordanien ist ein Bollwerk gegen den Terror», sagt von der Leyen.

Es ist einer der letzten Termine ihrer viertägigen Reise durch die arabische Welt. In Saudi-Arabien war sie beim Thema Rüstungsexporte noch einsilbig. Auch dorthin wird trotz prekärer Menschenrechtslage und umstrittener Interventionspolitik des Herrscherhauses in Riad militärische Ausrüstung aus Deutschland exportiert – mit Genehmigung der Bundesregierung. Die Lieferungen sind in der Koalition aber umstritten und niemand spricht gerne darüber.

Die Rüstungshilfe für Jordanien ist etwas anderes. Sie ist Teil eines ganz offiziellen Regierungsprogramms, das etwas umständlich und altmodisch «Ertüchtigungsinitiative» genannt wird. Worum es dabei geht, ist schnell erklärt: Vertrauenswürdige Länder in Krisenregionen sollen in die Lage versetzt werden, selbst für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Dazu sollen Militär und Polizei ausgebildet, Grenzanlagen verbessert oder eben Waffen und Ausrüstung geliefert werden.

Dahinter steckt auch eine Lehre aus 15 Jahren Nato-Einsatz in Afghanistan. Am Hindukusch hat der Westen versucht, mit eigenen Soldaten ein fernes Land zu stabilisieren - und ist in einen Krieg hineingeschlittert. Das Prinzip der «Ertüchtigungsinitiative» lautet jetzt: Lieber rechtzeitig einheimische Kräfte stärken, als später selbst Soldaten in Krisengebiete schicken zu müssen.

Seit diesem Jahr gibt es einen Haushaltstitel dafür. Zunächst gibt es 100 Millionen Euro für fünf Länder: Jordanien, Tunesien, Mali, Nigeria und Irak. Im nächsten Jahr soll noch das arme westafrikanische Land Niger hinzukommen und der Fördertopf auf 130 Millionen Euro aufgestockt werden. Die Art der Unterstützung richtet sich nach dem Grad der Vertrauenswürdigkeit. Nigeria erhält Minensuchgeräte, Mali ein Munitionslager und die irakische Zentralregierung Sanitätsmaterial.

Das größte Vertrauen hat die Bundesregierung in Jordanien. Deswegen traut sie sich auch, dem Land schwere Kriegswaffen zur Verfügung zu stellen. Neben den Panzern erhält die jordanische Armee 126 Lastwagen und Kleinbusse für militärische Zwecke.

Das deutsche Ertüchtigungsprogramm ist aber nicht ohne Risiken: Was ist, wenn eine Regierung wechselt oder es gar einen Umsturz gibt und Rüstungsgüter in die falschen Hände geraten? Was ist, wenn der Freund zum Feind wird und die geschenkten Waffen gegen die Interessen des Spenders gerichtet werden?

Mit diesen Einwänden wurde von der Leyen auch schon konfrontiert, als die Bundesregierung vor zwei Jahren beschloss, die Kurden im Nordirak mit Gewehren, Panzerabwehrraketen und anderen Rüstungsgütern für ihren Kampf gegen den IS auszustatten. Die Waffenlieferung in einen laufenden Konflikt war ein Tabubruch.

Die Zwischenbilanz gibt von der Leyen zunächst einmal Recht. Der IS ist im Nordirak auf dem Rückzug. Nur relativ wenige Gewehre und Pistolen gerieten in die falschen Hände. Und bisher gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass die Kurden die Waffen in absehbarer Zeit etwa für den Kampf um ihre Unabhängigkeit zweckentfremden könnten. Aber es ist eben nur eine Zwischenbilanz.

Eine Garantie, dass die Partnerländer der «Ertüchtigungsinitiative» so vertrauenswürdig bleiben, wie sie jetzt eingestuft werden, gibt es nicht. Deswegen gar nichts zu tun, kommt für von der Leyen aber nicht in Frage. «Wenn wir nicht bereit sind, diesen Ländern Sicherheit zur Verfügung zu stellen, (...) dann werden sie schnell überrannt werden von den Terroristen.»