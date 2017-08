Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.17

CHIANG MAI: Ein deutsches Paar wird in den sozialen Netzwerken als Helden gefeiert, weil es eine mit ihrem Auto in einen Wassergraben gestürzte Familie vor dem Ertrinken rettete.

Das 22 Jahre alte Paar, Jan-Philipp Leifeld und Stella Maria Kaleth, hatte den Unfall beobachtet. Da niemand Anstalten machte, den Fahrzeuginsassen zu Hilfe zu kommen, sprangen die Deutschen in den Wassergraben und zogen die verunglückte Familie an ihrem ersten Urlaubstag in Chiang Mai aus dem Auto und auf die Böschung. Nach der Rettungsaktion sagten sie einem Reporter, jeder in Deutschland hätte in der Situation das Gleiche getan. Sie seien überrascht von dem Ausmaß an Lob und Anerkennung. Der Besitzer des Gästehauses Manee, in dem das Paar wohnte, berechnete drei Übernachtungen nicht, heißt es bei der „Citylife Chiang Mai“. Und die Tourismusbehörde (TAT) spendete den Deutschen eine Nacht im RatiLanna Riverside Spa Resort.