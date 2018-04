Von: Sam Gruber | 10.04.18

PHUKET/WEISSENBURG: Die Identität eines am 22. März tot gefundenen Leichnams am Strand von Chalong auf Phuket scheint geklärt: Es handelt sich großer Wahrscheinlichkeit nach um den seit 17. März vermissten Joachim B. aus dem bayerischen Weissenburg. Ein von der Familie in Deutschland engagierter Privatdetektiv scheint maßgeblich an einer schnelleren Aufklärung des Schicksals des Urlaubers beteiligt gewesen zu sein.

Wie berichtet war erst nach einem Bericht von BILD sowie des Weissenburger Tagblattes vor wenigen Tagen erstmals etwas über den Verbleib von Joachim B. bekannt geworden. Die Familie hatte Ende März eine Vermisstenmeldung aufgegeben und die Deutsche Botschaft in Bangkok dann wie üblich die Dienststellen der Royal Thai Police um Mithilfe gebeten, falls der verschollene Deutsche oder ein unbekannter Toter im Süden Thailands gefunden würde.

Obwohl bereits vor zwei Wochen tatsächlich eine Wasserleiche am Strand von Chalong auf Phuket aufgetaucht war, versäumten es die dort stationierten Beamten, ein Foto sowie einen Bericht darüber an die westlichen Botschaften weiterzuleiten. Sowohl die auf Phuket arbeitende Deutsche Honorarkonsulin als auch die Deutsche Botschaft in Bangkok erhielten bis Anfang April keine Kenntnis über den Leichenfund am Strand von Chalong.

Erst übers Wochenende konnten Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes in Bangkok den Fall recherchieren und die Leiche nach Bangkok überführen lassen. Dort soll Informationen unserer Redaktion zufolge die offizielle Identifizierung stattfinden und dann der Totenschein für Joachim B. ausgestellt werden – danach kann der Körper zurück nach Deutschland überführt werden.

Mutmaßungen, der Deutsche sei nach einem angeblichen Streit mit einem Thailänder einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, scheinen sich nicht zu bestätigen. Erste Untersuchungen der Leiche ergaben keine sichtbaren Verletzungen durch Fremdeinwirkung, dies sei sowohl von den thailändischen Forensikern als auch von der Polizei am Fundort so notiert worden.

Im Normalfall werden bei Sterbefällen von Deutschen im Ausland von den Polizeistellen zwingend die Botschaft in Bangkok oder ein Konsulat verständigt. Im Falle von Joachim B. hatte der nach Thailand geflogene Privatdetektiv schneller den Zusammenhang des Leichenfundes in Chalong mit dem Verschwinden des Deutschen hergestellt und durch nach Weissenburg geschickte Informationen eine vorläufige Identifizierung beschleunigt. Die Polizeistation in Chalong hatte dies versäumt und so zu dem wochenlangen Rätselraten um Joachim B. beigetragen.