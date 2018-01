Von: Marianne Brown, dpa | 07.01.18

HANOI (dpa) - In einem schicken Café in Hanoi nippt Van an ihrem Caffè Latte. Die 28-Jährige tippt auf ihrem iPhone herum, der Latte kostet in dem Laden etwa dreimal so viel wie normaler vietnamesischer Kaffee. Van, die ihren richtigen Namen nicht nennen will, ist in vielerlei Hinsicht typisch für Vietnams neue Eliten der Nachkriegsgeneration: Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie und ist zu jung, um sich an die Jahrzehnte der Armut nach der Unabhängigkeit von Frankreich und dem Vietnamkrieg (1955-1975) zu erinnern.

