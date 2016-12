Der Winter kommt!

THAILAND: Die kühle trockene Jahreszeit, von Ansässigen gerne als „Winter“ bezeichnet, steht vor der Tür.



Während in der fernen Heimat Kälte den Zeitraum im Dezember und Januar charakterisiert, bietet sich die Winterzeit in Thailand für Ausflüge und Kurztrips an. Nicht zu heiß und nicht zu kalt – perfekt, um ein paar Tage an der frischen Luft zu verbringen. Zum Beispiel bei einem Ausflug zum Doi Inthanon in Chiang Mai, dem höchsten Bergs des Landes, wo Eiskristalle und Raureif die Natur verzaubern.