Der Weg zur Platzreife

Golfplätze rund um Pattaya Blick auf den Old Course des Siam Country Club in Pong, dem ersten Golfclub im Privatbesitz in Thailand. Foto: Siam Country Club Bangpra Golf Club, Sriracha (www.facebook.com/BangpraGolfClub), Eastern Star Resort Golf & Country Club, Banchang (www.easternstargolfcourse.com), Khao Kheow Country Club, Sriracha (www.khaokheowgolf.com), Laem Chabang International Country Club, Laem Chabang (www.laemchabanggolf.com), Phoenix Gold Golf & Country Club, Banglamung (www.phoenixgoldgolf.com), Rayong Green Valley Country Club Golf Club, Rayong (goo.gl/8DTRUw), Siam Country Club – Old Course, Pong (https://siamcountryclub.com/old-course), Siam Country Club – Plantation Course, Pong (https://siamcountryclub.com/plantation), Siam Country Club – Waterside Course, Pong (https://siamcountryclub.com/waterside), St. Andrews 2000, Banchang (www.standrews2000golf.com).