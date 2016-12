Der virtuelle und der wahre Tod - Prozess um Zugunglück vor dem Ende

TRAUNSTEIN (dpa) - Fünf Tage Beweisaufnahme, dann die Plädoyers - nun steht im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling das Urteil bevor. Am Montag verkündet das Gericht, ob es den angeklagten Fahrdienstleiter ins Gefängnis schickt oder eine Bewährungsstrafe verhängt.

In seiner virtuellen Welt tötete er zigfach Dämonen mit dem Schwert. Kurz darauf starben beim Zusammenstoß zweier Züge tatsächlich Menschen. Zwölf waren es am Schluss. Der im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling angeklagte Fahrdienstleiter muss damit fertig werden, dass er durch sein verbotenes Handyspielen im Dienst und durch das Setzen falscher Signale großes Leid über viele Familien gebracht hat. Oberstaatsanwalt Jürgen Branz ließ in seinem Plädoyer am Freitag keine Zweifel an der Schuld des Bahnmitarbeiters aufkommen. «Er hat den Tod von zwölf Menschen verursacht.»

Am Montag verkündet das Landgericht Traunstein nach sechs Verhandlungstagen sein Urteil. Die Anklagebehörde fordert vier Jahre Haft für den 40-Jährigen, die Verteidigung hält eine Bewährungsstrafe oder maximal zweieinhalb Jahre Gefängnis für ausreichend. Die Höchststrafe bei fahrlässiger Tötung beträgt fünf Jahre.

Immer wieder war im Prozess vom Sondersignal Zs1 die Rede, oft wurde über das «Stellen einer Fahrstraße» geredet. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger warfen mit Fachbegriffen wie Zentral- oder Streckenblock geradeso um sich. Die Bahnstrecke zwischen dem oberbayerischen Kurort und dem Nachbarbahnhof Kolbermoor könnten sie mittlerweile wahrscheinlich noch im Schlaf gedanklich abfahren. Gutachter wussten über jeden Gleismeter Details zu berichten, an Schautafeln waren Signale und Weichen abgebildet.

Seit 10. November hatte das Landgericht Traunstein akribisch herauszufinden versucht, wer am Frontalzusammenstoß der beiden Nahverkehrszüge vom 9. Februar schuld war. Das Unglück kostete an jenem Faschingsdienstag zwölf Menschen das Leben. 89 Insassen wurden verletzt, einige von ihnen so schwer, dass sie ihr Leben lang an den Folgen leiden werden.

Es wurde am Freitag sehr still im Sitzungssaal, als der Staatsanwalt von seinen Eindrücken beim Eintreffen an der Unfallstelle kurz nach dem verheerenden Zusammenstoß berichtete: «Was ich dort gesehen habe, das hat sich bei mir in der Seele festgesetzt. Deshalb muss ich mich zurückhalten, damit ich nicht emotional werde.» Einer der Nebenklägervertreter schilderte, dass sein Mandant in einem der Unglückszüge ein sterbendes Opfer in den Armen gehalten habe. Ein anderer Anwalt vertritt eine Frau, die im September ein Kind von einem Mann geboren hat, der bei dem Zugunglück starb. «Es wird seinen Vater nie kennenlernen», sagte der Anwalt.

Nach der ausgiebigen Beweisaufnahme besteht kein Zweifel, dass der Fahrdienstleiter eine ganze Fehlerkette aneinandergereiht hat. Er hat es ja selbst gestanden und sich zu Prozessbeginn bei den Hinterbliebenen entschuldigt. Erst verlegte der 40-Jährige das Kreuzen der Züge auf der eingleisigen Strecke entgegen dem Fahrplan vom Bahnhof Kolbermoor nach Bad Aibling. Dann setzte er ein Sondersignal, das er nicht hätte geben dürfen. Erst dadurch schickte er beide Züge gleichzeitig los. Als er den verhängnisvollen Fehler bemerkte, drückte er die falsche Notruftaste, der Alarm kam nicht in den Zügen an.

Eher strafverschärfend könnte sich auch auswirken, dass der an sich erfahrene Bahnmitarbeiter bis kurz vor dem Unglück das Fantasy-Rollenspiel «Dungeon Hunter5» auf seinem Handy spielte. Doch heißt es in der Fahrdienstvorschrift der Deutschen Bahn (DB) unmissverständlich: «Mitarbeiter im Bahnbetrieb dürfen Ton-, Funk-, Fernseh- oder Datenverarbeitungsgeräte nur betreiben, wenn dies für das Verrichten der ihnen übertragenen Tätigkeiten erforderlich ist.» Fantasyspiele haben ganz sicher nichts mit Arbeiten zu tun.

Doch wurde im Prozess auch deutlich, dass die Bahn an der Unfallstrecke seit über 30 Jahren eine veraltete Signaltechnik einsetzt. Der Unfallexperte Rüdiger Muschweck vom staatlichen Eisenbahn-Bundesamt sagte aus, dass die Deutsche Bahn eine Vorschrift von 1984, zusätzliche Anzeigen zu installieren, bis heute nicht umgesetzt hat. Die Bahn beruft sich auf die Einschränkung, dass sie dies nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten tun muss.

Hinterfragt wurde im Verfahren ebenso, warum die Bahn nicht längst Sicherungssysteme wie etwa im Luftverkehr einsetzt, um den Zusammenprall von Zügen zu verhindern. Doch da wandte der unabhängige Bahnexperte Martin Will ein: «Die Signaltechnik, die heute bei der Bahn verwendet wird, ist ein sicheres System.» Doch bleibt die letzte Verantwortung beim Menschen, der die Technik in Sondersituationen außer Kraft setzen kann. Muschweck meinte denn auch: «Im Störungsfall wird von einem Fahrdienstleiter ganz schön was verlangt.» Den Fahrdienstleiter von Bad Aibling dürfte dies kaum trösten. Er erwartet am Montag das Urteil.