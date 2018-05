Von: Christoph Sator (dpa) | 06.05.18

In Thailands Politik gibt es plötzlich ein neues Gesicht: ein milliardenschwerer Unternehmersohn mit schier unaussprechlichem Namen. Manche vergleichen ihn schon mit Macron. Aber der Weg zu einem Erfolg ist noch sehr weit. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Bis vor vier Wochen hatte in Thailand kaum jemand je etwas von Thanathorn Juanggroongruangkit gehört. Ein Mann von 39 Jahren, verheiratet, drei Kinder und vermutlich einige Milliarden schwer: Seiner Familie gehört Thailands größter Zulieferer für die Autoindustrie, die Thai Summit Group. Aber reiche Leute gibt es in dem Königreich nicht wenig, und so spielte Thanathorn abseits der Autowelt bislang keine große Rolle.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)