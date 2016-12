Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.16

BANGKOK: Der Schweizer Xavier Justo kommt frei. Er zählt zu den 30.000 Gefangenen, die Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun anlässlich seiner Proklamation begnadigt hat.



Justos Anwalt Worasit Piriyawiboon hat am Mittwoch bestätigt, dass sein Mandat schon bald das Gefängnis verlassen kann. Dann wird er von der Immigration in die Schweiz abgeschoben. Justo war im August letzten Jahres in Bangkok wegen Erpressung zu einer Haftstrafe von drei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden.



Der 49-jährige Schweizer war am 22. Juni 2015 auf der Koh Samui festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, als ehemaliger IT-Fachmann des in Saudi-Arabien ansässigen Erdöl- und Erdgasunternehmens PetroSaudi International vertrauliche Informationen über ein geplantes Joint Venture zwischen PetroSaudi und dem malaysischen Staatsfonds 1MDB an die „Sunday Times“ und die Enthüllungsplattform „Sarawak Report“ weitergeleitet zu haben. Zudem soll Xavier Justo versucht haben, PetroSaudi um 2,5 Millionen Franken zu erpressen. Ziel der Verschwörung war es, den malaysischen Premierministern Najib Razak über den Konzern 1Malaysia Development Berhad (1MDB) zu diskreditieren. „Sarawak Report“ hatte Berichte über einen Korruptionsfall in Malaysia veröffentlicht, in den auch Premierminister Najib Razak verwickelt sein sollte.