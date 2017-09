Der neue Swift: Leichter und schneller

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 20.09.17

THAILAND: Die sechste Generation des Suzuki Swift wird in Thailand erst in einigen Monaten bei den Händlern stehen, hatte aber bereits in Europa Premiere.

Der Kleinwagen mit dem unverwechselbaren Design besticht durch ein ansehnliches Interieur dank farbiger Konsolen und einem großen Touchscreen. Der Swift ist über 100 Kilogramm leichter geworden und beschleunigt deshalb besser. Das Kofferraumvolumen beträgt 265 Liter und kann auf bis zu 947 Liter erweitert werden. Dank eines um zwei Zentimeter gewachsenen Radstands sitzt man auf allen Plätzen etwas bequemer. Die sechste Baureihe wird in Thailand voraussichtlich, wie der Vorgänger, mit einem 1,2-Liter-Motor bei 90 PS auf den Markt kommen. Der Verbrauch soll 5 Liter nicht übersteigen.