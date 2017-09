BANGKOK: Thai Lion Air (TLA) breitet ihre Flügel aus und bestätigt die Bestellung von drei modernen Großraumflugzeugen des Typs Airbus A300-330, um ihren Service zukünftig auch auf der Mittel- und Langstrecke anbieten zu können.

Die erste Maschine soll bereits im November an die thailändische Billigfluggesellschaft ausgeliefert werden. Mit den neuen Fluggeräten, will sich TLA einen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen. So verfügen die neuen Maschinen über eine Premium-Economy-Class (18 bis 20 Sitzplätze), die ähnlich zur Business-Class, mit Sitzen ausgestattet ist, die sich in waagerechte Betten verwandeln lassen und über ein kostenloses In-Flight-Entertainment-System (IFE) mit Blockbustern, auch in der Economy-Class (370 Sitzplätze). Ein Service, den beide TLA-Rivalen im thailändischen Mittel- und Langstreckensegment, Platzhirsch AirAsia X (TAAX) und NokScoot, nicht bieten.



Die neuen Maschinen sollen zuerst auf Nonstop-Verbindungen nach China, Japan und Südkorea eingesetzt werden, Ziele, die auch von TAAX und NokScoot bedient werden. Die Reichweite des Airbus A300-330 beträgt bis 11.750 Kilometer.