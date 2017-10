Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.17

PATTAYA: Touristen mussten sich am Montag in Jomtien zwischen Müllhaufen sonnen, sie badeten in einem verdreckten Meer.

Bei den jüngsten heftigen Niederschlägen floss das Oberflächenwasser wie Sturzbäche über die Strandpromenade ins Meer und riss den Abfall auf den Straßen mit. Als Folge war die See verschmutzt, trieben die Wellen den Müll an den Strand. Auf mehreren Kilometern glich der Sand einer Deponie. Ein Anbieter von Liegestühlen sagte der „Nation“, die Stadt müsse für die Sauberkeit des Strandes sorgen und den Müll beseitigen, ansonsten würde Jomtiens gutes Image zerstört.