Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.17

WIEN (dpa) - ÖVP-Chef Sebastian Kurz analysierte die Stimmenverluste der Schwesterpartei CDU in gewohnter Klarheit. «Es gibt in Deutschland bei vielen Unzufriedenheit mit der Position der Regierung in der Flüchtlingspolitik», erklärte Österreichs Außenminister wenig diplomatisch.



Er selbst als einer von Europas selbst ernannten Grenzwächtern in der Migrationskrise steuert laut Umfragen auf einen Triumph zu. Die ÖVP könnte bei der Parlamentswahl am 15. Oktober deutlich zulegen und der 31-Jährige Kanzler werden. Die Ausgangslage für die Wahl in der Alpenrepublik unterscheidet sich in mancher Hinsicht spürbar von der politischen Situation in Deutschland.



Ist die FPÖ mit der AfD vergleichbar?



Ja und Nein. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) bedient seit Jahrzehnten die Ängste der Bürger vor Fremden. Der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider rückte die Partei weit nach rechts und sorgte 1991 mit einer Äußerung über die «ordentliche Beschäftigungspolitik» der Nazis national und international für Empörung. Im Gegensatz zur AfD waren und sind Österreichs Rechtspopulisten aber in Regierungsverantwortung. In der Koalition mit der ÖVP 2000-2006 wurde die FPÖ weitgehend entzaubert. Aktuell sitzt sie in zwei Landesregierungen: In Oberösterreich mit der ÖVP, im Burgenland mit den Sozialdemokraten. Die Regierungsarbeit klappt geräuschlos. Antisemitische Töne sind offiziell absolut verpönt.

Droht SPÖ-Chef Christian Kern ein Debakel wie Martin Schulz?



Österreichs Kanzler, erst seit 15 Monaten im Amt, ist in einer schwierigen Situation. Der ehemalige Bahn-Chef hat den Sozialdemokraten aus einem Stimmungstief verholfen und erntet für seine Regierungsarbeit national und international breiten Respekt. Zugleich pendelt die SPÖ in Umfragen bei nur 25 Prozent. Das schlechteste Nachkriegsergebnis für die SPÖ liegt derzeit bei 26,8 Prozent (2013). Die Partei leidet speziell in ihrer Hochburg Wien unter dem Kampf zwischen dem migrationskritischen rechten Flügel und dem weiterhin auf Toleranz setzenden linken Flügel. Grobe Pannen in der Wahlkampagne, wie die Festnahme eines externen Beraters des Kanzlers wegen des Verdachts der Korruption, schaden zusätzlich.

Worauf beruht die Popularität von ÖVP-Chef Sebastian Kurz?



Der 31-jährige Außenminister inszeniert sich als Veränderer, der keine Tabus kennt, Klartext spricht und «die richtigen Dinge» tun will. Seine Glaubwürdigkeit bezieht er aus dem Umstand, in der Migrationskrise seinen härteren Kurs trotz aller Kritik gerade aus Deutschland durchgehalten zu haben. Obendrein hilft es seinem Macher-Image, dass er die vor sich hindümpelnde konservative ÖVP in atemberaubendem Tempo zur Bewegung umstilisiert hat, die bei der Wahl nun als «Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei (ÖVP)» antritt. Die ÖVP ist längst auf der Linie, die die CSU gegen die CDU durchdrücken will. Österreich kennt seit knapp zwei Jahren eine - bisher nie ausgeschöpfte - Obergrenze für Asylverfahren.

Können Österreichs Grüne dank des Ergebnisses in Deutschland hoffen?



Die Grünen haben ein hausgemachtes Problem. Ihr bisher bekanntester Abgeordneter Peter Pilz ist im Sommer im Krach ausgeschieden und tritt mit einer eigenen Liste an. Schon vorher hatte die Partei interne Querelen zu verkraften. Vom Rekordergebnis von 2013 (12,3 Prozent) sind die Grünen aktuell mit - laut Umfragen - rund fünf Prozent Lichtjahre entfernt.

Wie steht es um die Liberalen in Österreich?



Die Neos rangieren um die fünf Prozent. Damit würden sie ihr Ergebnis von der vergangenen Parlamentswahl halten.

Welche Koalitionen sind bisher denkbar?



Als besonders wahrscheinliche Variante gilt eine ÖVP-FPÖ-Koalition. Falls es rechnerisch für ein Bündnis von SPÖ und FPÖ reichen würde, wäre auch das nicht prinzipiell ausgeschlossen. Für «Jamaika» oder eine Ampel-Koalition reichen laut Umfragen die Stimmen bei weitem nicht aus. Eine Neuauflage der bisher so unpopulären Koalition von Rot und Schwarz ist die bisher am wenigsten wahrscheinliche Variante.