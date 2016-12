Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

Bratislava (dpa) - Die liberale slowakische Tageszeitung «Dennik N» analysiert das Prinzip der Außenpolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Beispiel China und Taiwan:



Dem künftigen US-Präsidenten Donald «Trump geht es nicht um Freiheit und Demokratie in Taiwan. Er ist ein Geschäftsmann und hat unter seinen Beratern gute China-Kenner. Trump will mit Peking einen Handel abschließen, er will es zu wirtschaftlichen Zugeständnissen zwingen, um seinen Wählern vorzuführen, wie er ihre Arbeitsplätze vor den Chinesen schützt. Taiwan ist dabei nur eine Handelsware, mit der man Druck auf China ausüben kann. Wenn es ihm vorteilhaft erscheint und

Peking einen guten Preis bietet, wird er die Insel seelenruhig der Festland-Diktatur überlassen.



Das Gleiche gilt im Grunde für Trumps Verhältnis zu Russland. Nur ist da nicht Taiwan die Handelsware, da sind es wir Europäer.»

.