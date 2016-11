Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.16

PATTAYA: Bernhard Liebe, Pastor der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Pattaya, richtet seine Worte mit einem Denkzettel zum Advent an die Leserschaft:

„Liebe Freundinnen und Freunde des Begegnungszentrums, liebe Gemeinde von Pattaya!

Im Verlauf eines Kalenderjahres habe ich hier in Thailand viele Neujahrsfeste erleben können: das hinduistische, das buddhistische und chinesische Neujahrsfest. Nun, zu guter Letzt können wir Christen ein viertes Neujahrsfest hinzufügen und eigentlich damit den Reigen der Neujahrfeste beginnen. Es ist der Beginn des christlichen Kirchenjahres mit dem ersten Advent.

Wie bei jedem Jahreswechsel denken Menschen nach, besinnen und sammeln sich, schauen zurück und auch voraus, suchen den Lebensfaden und Sinn in ihrem Leben. Denken vielleicht auch an Neuorientierung und Perspektivenwechsel. Das tut einem selbst gut, der Familie und den Lebensbezügen in denen wir eingebunden sind und leben. Auch lässt Stille, Besinnung, Nachdenken etwas in uns wachsen, was uns über uns hinausführen kann.

Im Brauchtum unserer Kirchen kommt das in vielen Symbolen zum Tragen. Mit Violett, der liturgischen Farbe im Advent. Violett bedeutet Stille, Besinnung, Umkehr. Violett steht für eine geschlossene Zeit, für eine Vorbereitungszeit großer bedeutender Feste, so wie vor Weihnachten und Ostern.

Mit dem Adventskranz. Das Grüne des Adventskranzes ist das Symbol der Hoffnung und Zeichen neuen Lebens, das Rund des Kranzes steht für das Vollkommene und die vier Kerzen stehen als symbolische Zahl der 4 Elemente und der Himmelsrichtungen. Die Symbolzahl 4 ist als Quadrat der Inbegriff alles Geordneten und wenn 4 Kerzen auf dem runden Kranz brennen, dann ist das die Einheit aller Gegensätze. Das Runde und das Quadratische wird miteinander eins.

Die Kerze selbst steht als Symbol für Christus, der als Licht in die Welt kam und somit Orientierung in der Finsternis geben kann. Klein und unscheinbar wird er in die Welt hineingeboren und bringt mit seinem Licht Neuorientierung und für jeden immer wieder einen neuen Anfang wie eben Licht in der Finsternis.

So haben die Gegensätze von Finsternis und Licht im Advent eine besondere Bedeutung. In der einbrechenden Dunkelheit zündet man Kerzen an, damit es Licht werde. Die Kerzen am Adventskranz, lassen das Licht immer mehr anwachsen bis es sich am Christbaum zu einem wahren Lichtermeer entfaltet.

Der Evangelist Johannes beschreibt dies am Anfang seines Evangeliums. Das Wort Gottes nimmt menschliche Geschichte an (Joh. 1, 14) und ist wie ein Licht in unserer Welt erschienen. „Und das Licht leuchtet in der Finsternis; und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ (Joh. 1, 5)

Ich wünsche uns allen eine gesegnete Adventszeit und die feste Zuversicht, dass es immer wieder ein neues Jahr für uns gibt und einen Neuanfang, auch wenn manchmal Dunkelheit uns umfängt. Bereits eine Kerze kann die Dunkelheit erhellen und Hoffnung geben, kann auch meine innere Nacht erhellen.

Zur Eröffnung der Adventszeit am 27. November, dem ersten Adventssonntag, lade ich alle zum Gottesdienst um 11 Uhr ins Begegnungszentrum ein.“