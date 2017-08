BANGKOK: Der Plan der Regierung, am Chao-Phraya-Fluss einen 459 Meter hohen Aussichtsturm als das neue Wahrzeichen Thailands zu errichten, sorgte in den vergangenen Wochen für allerlei Diskussion. Während es sich bei dem Grundstück um staatliches Land handelt, wird das Projekt von der „Bangkok Observation Tower Foundation“ finanziert, die sich aus Akteuren der Privatwirtschaft zusammensetzt, darunter die Magnolia Quality Development Corporation Co., der Immobilienarm der Charoen Pokphand Group und Siam Piwat Co., Betreiber der Einkaufszentren Siam Center und Siam Discovery.

