BANGKOK/WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump wird am 26. Oktober eine Delegation zur Teilnahme an der Einäscherung Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadejs in Bangkok entsenden, gab das Weiße Haus am Samstag bekannt.



Der Pressespecher des Weißen Hauses sagte, dass Verteidigungsminister James Mattis die Delegation als Sondergesandter des Präsidenten anführen werde, begleitet vom Botschafter der Vereinigten Staaten im Königreich Thailand, Glyn Davies. Präsident Trump sprach sein tiefes Beileid im Namen des amerikanischen Volkes zum Ableben Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadejs aus.



„Er [Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej] war ein Vorbild des thailändischen Volkes und der Thailand-Allianz in den Vereinigten Staaten. Seine innovative Arbeit, seine Diplomatie und sein 70-jähriger selbstloser Dienst sind ein Garant dafür, dass sein Erbe für viele Generationen weiterleben wird“, hieß es in der Erklärung.