Von: Björn Jahner | 12.04.18

PATTAYA: Nach der Spendenaktion „Toy for Joy“, welche das Thai Garden Resort alljährlich über die Weihnachtsfeiertage für eine Schule in Pattaya durchführt, überreichte am 28. März eine Delegation des Hotels 150 neue Kopfkissen an die Waisenkinder des „Drop In Centers“ und „Child Protection and Development Centers“ (CPDC) der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT).

Die Spende kam sehr gut an und die Kinder freuten sich sichtlich über etwas mehr Schlafkomfort. Auch in Zukunft wird das Thai Garden Resort benachteiligte Kinder und Jugendliche verschiedener Einrichtungen in Pattaya und der Umgebung unterstützen, um ihnen den Start ins Leben etwas zu erleichtern. Infos: www.thaigarden.com.