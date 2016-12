Das Tesaban setzt Reparaturen schnell um

KOH SAMUI: Die schweren Straßen- und Brückenschäden nach dem turbulenten Dezember-Monsun 2016 sollen laut Auskunft der Inselverwaltung ‚Tesaban‘ schnellstmöglich beseitigt werden. Die ersten vom Verkehr abgeschnittenen Wohngebiete sind bereits ab heute Nacht wieder erreichbar.

Khun ‚Surat‘ Suraphorn, Leiter der Straßenbaubehörde des Tesaban von Koh Samui, verspricht den Hunderten von betroffenen Haushalten erkennbar rasche Hilfe. „Wir schätzen, dass binnen der nächsten 14 Tage alle Häuser zumindest provisorisch wieder erreichbar sein werden“, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion.

In der Soi Pratamnak Richtung Soi Khao-ta, unmittelbar nach dem Makro-Großmarkt Chaweng, war die Verbindung zu den im Gebirge liegenden Wohnungen seit Tagen unterbrochen. Mitarbeiter des Straßenbauamtes reparierten die eingestürzte Brücke und bauten darunter mehrere 1,20 Meter-Blockrohre für einen verbesserten Abfluss ein. „Bereits heute Nacht kann der Verkehr hier wieder durch“, versprach Surat Suraphorn. In den nächsten Tagen würden letzte Feinarbeiten erledigt.

Rund 10 Millionen Baht Soforthilfe hat das Tesaban für die zerstörte Infrastruktur der Insel bereitgestellt. Damit könne binnen acht bis 12 Tagen soweit disponiert werden, dass die hauptbetroffenen Anlieger wieder in ihre Häuser gelangten. Den Gesamtschaden durch die Monsunflut in der ersten Dezemberwoche und einer zweiten kleineren Welle Ende vergangener Woche beziffert die Inselverwaltung auf ‚einen dreistelligen Millionenbetrag‘. Alle seien froh, so Surat Suraphorn, wenn die Regenfälle nun aufhörten und mit der Instandsetzung aller Gebiete begonnen werden könne.