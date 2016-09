KOH SAMUI: Eine der etabliertesten und alteingesessenen Großlokale Lamais ist Historie: das überwiegend von Australiern und Briten frequentierte „Outback“ an der Hauptkreuzung der Beach Road schloss zum Ende des Monats August und wird von einer weiteren Filiale des „Bondi Bar & Grill“ ersetzt.

Die thailändische Mitinhaberin sagt, sie habe zuletzt wegen zu vieler Teilhaber und hoher Mietkosten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Nutznießer ist ein bekannter Gastronom auf Koh Samui. „The Cliff“-Inhaber Bradley Munns (44), der bereits ein Bondi in Chaweng und eines am Mc Donalds in Lamai betreibt, hat das alte Outback-Gebäude gepachtet und baut es bis zur Hochsaison komplett um. Auch viele deutschsprachige Gäste hatten das „Outback“ viele Jahre als Geheimtipp geschätzt. Dort waren die Drinks günstig, die Toiletten sauber und der Blick auf den vorbeifließenden Personen- und Fahrzeugverkehr stets unterhaltsam wie ein Live-Kino.