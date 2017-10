Written by: Redaktion DER FARANG | 24/10/2017

PHUKET: Die Betreiber Ofo und Obike setzen ihren kostenlosen Fahrradverleih bis Ende des Jahres fort.

So sollen Bevölkerung und Touristen mehr Zeit haben, sich an das System zu gewöhnen. Im neuen Jahr soll die Gebühr dann fünf Baht für eine halbe Stunde betragen. Ofo hat 1.500 Fahrräder und Obike 500 Fahrräder zur Verfügung gestellt. Sie stehen in der Stadt Phuket an 100 Standorten von Ofo und weiteren 20 Parkflächen von Obike. Später soll das Pilotprojekt auf andere Gebiete der Insel ausgeweitet werden.

Die Betreiber melden allerdings auch Probleme mit dem kostenlosen Verleih. Fahrräder landen schon mal im Kanal, andere werden als persönlicher Besitz oder als Geschenk der Stadtverwaltung verstanden und von Nutzern mit nach Hause genommen. Deshalb appellieren Obike und Ofo an die Bevölkerung, diese Räder auf der nächsten Polizeistation abzugeben. Es droht keine Strafe. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden jeden Tag bis zu 1.000 Fahrräder über die Mobile Application und einen QR Code entarritiert.