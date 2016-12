Januar

Auf Phuket mussten sich die Badegäste zum Jahresbeginn ungeschützt vor der Sonne der Tropen in den Sand legen. Foto: Phuket Gazette

Die Militärregierung ließ ihren Worten Taten folgen und hat die Strandräumung auf Phuket fortgesetzt. Der Mai Khao Beach, Nai Thon Beach, Freedom Beach, Ley Pang Beach, Nui Beach und Surin Beach wurden von Strandbuden und Sonnenschirmen befreit. Urlauber mussten sich wohl oder übel in den Sand legen oder auf die Strände Patong, Kata, Karon, Bang Tao, Kamala und Nai Harn ausweichen, wo die 10-Prozent-Zonenregelung gilt. Zehn Prozent bedeutet: Händler dürfen auf dieser Fläche Speisen und Getränke verkaufen, Massagen anbieten und Sonnenschirme vermieten. Der übrige Strandabschnitt steht den Badegästen zur Verfügung.

Weil es im Flugzeug immer wieder Ärger gab, verkauft Thai Smile, die Billigfliegertochter von Thai Airways International, Passagiertickets für sogenannte „Engelkinder“-Puppen. Die Airline wies ihr Kabinenpersonal an, den Puppen – wie von ihren Besitzerinnen verlangt – auch Mahlzeiten zu servieren. „Engelkinder“ sehen aus wie kleine Menschen. Die Frauen reden mit ihnen, und manche sind mit Schmuck behängt. In einer spirituellen Zeremonie werden sie angeblich mit guten Geistern belebt.

Februar

In Pattaya führte die Polizei eine Razzia beim Pattaya Bridge Club durch. Die Beamten beschlagnahmten das Punktebuch und den Computer mit der Auflistung der Spieler und deren Punkte. Geld lag nicht auf den sieben Tischen. Aber mehr als 120 Spielkarten, und das soll nach Auffassung der Beamten gegen das Spielgesetz verstoßen. Die ausländischen 32 Frauen und Männer im Rentenalter wurden zur Wache gebracht und erst am frühen Morgen entlassen, nachdem sie eine Kaution von jeweils 5.000 Baht hinterlegt hatten. Die Anklage: illegales Spiel. Zudem wurden die Reisepässe eingezogen.

In Sihanoukville, Kambodscha, wurde ein 36-jähriger Spanier festgenommen, der verdächtigt wird, einen Landsmann in Bangkok umgebracht zu haben. Foto: The Nation

Die kambodschanische Polizei hat in Sihanoukville einen Spanier festgenommen, der als Hauptverdächtiger im Mordfall um einen spanischen Geschäftsmann in Bangkok galt. Der 36-Jährige wurde verdächtigt, am Mord an David Bernat, 40, beteiligt gewesen zu sein. Leichenteile des Opfers waren Ende Januar in Bangkok, Nonthaburi und Pathum Thani im Chao-Phraya-Fluss gefunden worden. Die Polizei ging von einem Raub und/ oder einer Erpressung aus. Der mutmaßliche Täter hatte von einem Konto des Ermordeten aus Singapur 37 Millionen Baht erhalten. Mehrfach wurden hohe Beträge über Geldautomaten in Bangkok und angrenzenden Provinzen abgehoben.

Der langjährige FARANG-Kolumnist Axel Borsdorf, der Leserschaft besser bekannt als „Lung Sen“, ist am 11. Februar 2016 in seiner Heimatstadt Lörrach-Haagen gestorben. Das Pattaya-Original der ersten Stunde verlor den Kampf gegen seine langjährige Krankheit. Als Hansdampf in allen Gassen schlug sich der Hobby-Diskjockey von Radio Nordsee International anfangs als Animateur über die Runden und agierte später bis zu seiner Pensionierung als Reiseleiter für die TUI AG, eine Tätigkeit, die ihm den Spitznamen „TUI-Axel“ bescherte. Doch nicht nur Urlaubern, auch vielen Residenten war er bestens bekannt. Acht Jahre lang, beziehungsweise in 208 FARANG-Ausgaben, verfasste er in seiner Kolumne „Lung Sen macht sich Gedanken...“ Überlegungen zu aktuellen Themen oder Problemlagen in und rund um Pattaya.

März

Der als „Popcorn gunman“ bekannte Vivat Yodprasit wurde am dritten März von einem Strafgericht zu einer Haft von 37 Jahren und vier Monaten verurteilt. Der 25-Jährige hatte sich wegen Mordes und Besitz von Waffen zu verantworten. Ursprünglich lautete das Urteil auf lebenslange Haft, das Strafmaß wurde reduziert, weil der Angeklagte geständig war. Maskiert hatte er am 1. Februar 2014 bei Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra mit einem Gewehr, das er in einem Popcornsack versteckte, in die Menge gefeuert und vier Menschen getötet. Vivat zählte damals zu einer Gruppe, die die von der Regierung angesetzten Parlamentswahlen verhindern wollte.

Im März und April spitzte sich die Wasserkrise zu. Große Bevölkerungsteile mussten mit Brauchwasser versorgt werden. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Zehn Arbeiter erstickten und 15 weitere erlitten Rauchvergiftungen am 13. März bei der Explosion eines Wasserstofftanks im Untergeschoss des SCB Park-Gebäudes in Bangkok. Im gesamten Untergeschoss hatte sich nach dem Chemieunfall dichter Rauch gebildet. Als Arbeiter zum chemischen Löschsystem griffen, soll eine chemische Reaktion den lebensgefährlichen Qualm verursacht haben. Die Arbeiter konnten den Notausgang nicht finden.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde hatten im März 2.576 Dörfer in 17 Provinzen und 67 Bezirken kein oder nicht ausreichend Wasser. Die Bevölkerung war auf die Hilfe durch den Staat angewiesen. Tankwagen mussten die Menschen mit Brauchwasser versorgen. Besonders betroffen waren im Norden Chiang Mai, Uttaradit, Phayao, Sukhothai, Nakhon Sawan und Nan, im Nordosten Nakhon Ratchasima, Nakhon Phanom, Maha Sarakham, Buriram und Surin, in Zentralthailand Kanchanaburi, Phetchaburi und Chai Nat sowie im Osten Sa Kaew, Chanthaburi und Chonburi.

April

Eine Hitzewelle hatte Thailand im April fest im Griff. In Bangkok wurden Rekordtemperaturen von 39 Grad gemessen, nachts fielen die Temperaturen auf 26 bis 27 Grad. Noch größere Hitze musste die Bevölkerung im Norden und Nordosten mit bis zu 41 Grad ertragen. Nach Songkran stieg das Thermometer sogar auf bis zu 44 Grad.

Alkohol am Steuer stellte auch beim Songkranfest 2016 die häufigste Unfallursache dar. Foto: The Nation

Der bekannte thailändische Sänger, Gitarrist und Bandgründer Yuenyong Opakul alias Aed Carabao stand auf der Liste der sogenannten Panama Papers. Internationale Medien hatten Daten über Kunden der panamaischen Finanzkanzlei Mossack Fonseca ausgewertet. Seit der Bekanntgabe, dass auch Thais sich der Kanzlei bedient und Briefkastenfirmen eröffnet hatten, ermittelten thailändische Behörden unter anderem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche.

Die bisher umfangreichste Verkehrssicherheitskampagne hat offenbar keine Wirkung gezeigt: An den ersten sechs der sogenannten sieben gefährlichen Tage zum thailändischen Neujahrsfest hat es mit 397 Toten bereits mehr Verkehrsopfer gegeben, als an allen Songkran-Tagen des Vorjahres (364). Vom 11. April bis einschließlich 16. April meldet das Road Safety Directing Centre gegenüber dem Vergleichszeitraum Songkran 2015 fast 30 Prozent mehr Tote, 6,5 Prozent mehr Verletzte (3.271) und 6,5 Prozent mehr Unfälle (3.104). Landesweit wurden bei Verkehrskontrollen 110.909 alkoholisierte Motorisierte vorübergehend festgenommen und Bußgelder eingezogen. Von 16.346 Fahrern wurden die Führerscheine einbehalten, 4.353 Motorräder und 1.419 Autos beschlagnahmt.

Mai

Das neue Zusatzformular der Einwanderungsbehörde war unter Expats im Mai Gesprächsthema Nummer 1.

Dass Rauchen die Gesundheit gefährdet bewies im Mai ein Vorfall in Südpattayas Soi Diamond, wo zu später Stunder ein Finne aus dem Fenster im dritten Stockwerk seines Hotels fiel und durch das Vordach einer Bar krachte. Augenzeugen berichteten, dass der Mann am Fenster stand und eine Zigarette rauchte, dabei jedoch eingeschlafen sei und herunterfiel. Der 30-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften in die Notaufnahme des Pattaya Memorial Hospitals eingeliefert.

Das Immigration Bureau verteidigte seine umstrittene Maßnahme, von ausländischen Urlaubern und Expats, die ein Visum beantragen oder die 90-Tage-Meldung vollziehen, fortan mit einem neuen Formular sehr persönliche Daten abzufragen. Gefragt wurde unter anderem nach den Kontonummern, dem Typ und Kennzeichen ihres Fahrzeugs, welche sozialen Netzwerke sie im Internet benutzen, wo sie sich in der Freizeit überwiegend aufhalten und welches Krankenhaus sie aufsuchen.

Mit 43 Stunden Verspätung sind am Morgen des fünften Mai 181 Eurowings-Passagiere am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Seit dem dritten Mai hatten die Passagiere wegen technischer Defekte an ihrer Maschine auf Phuket festgesessen. Neben einem 250-Euro-Fluggutschein bekam jeder Passagier noch eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro.

Juni

Tausende Anhänger von Abt Phra Dhammachayo blockierten die Zufahrt des Tempels Dhammakaya im Juni. Foto: epa/Narong Sangnak

Nach dem Fund von 40 eingefrorenen Tigerbabys, 50 in Gläsern konservierten Neugeborenen und mehreren Wildtieren im Tiger-Tempel in Kanchanaburis Bezirk Sai Yok, hat die Polizei gegen 22 Verdächtige, darunter sind drei Mönche, Anklage wegen Wildtierhandels und Haltung von geschützten Wildtieren erhoben. Mitarbeiter der Behörde hatten 119 Tiger zu einem staatlichen Wildtierzentrum in Ratchaburi transportiert. Gegenüber der vom Tempel offiziell genannten Zahl von 147 Raubtieren wurden auf dem Gelände des Tempels 149 Tiger gefunden.

Die Polizei nahm über 1.000 Menschen wegen illegaler Wetten zum Ausgang der Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft oder als Buchmacher fest. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, unter den Hotlines 191 oder 1599 illegale Wettaktivitäten zu Fußballspielen zu melden. Während der Euro 2016 in Frankreich sollen in Thailand rund 50 Milliarden Baht eingesetzt worden sein.

Beamte der Polizeieinheit Department of Special Investigation (DSI) haben am 16. Juni die Suche nach dem Abt Phra Dhammachayo abgebrochen. Die hohe Zahl der Anhänger des Abtes hatte es unmöglich gemacht, das Gelände und die Gebäude des Tempels Dhammakaya in Pathum Thani zu durchsuchen und den Abt festzunehmen. Gegen den Mönch lag seit Wochen ein Haftbefehl vor. Am 16. Juni kamen Beamte des DSI mit einem Durchsuchungsbeschluss für den Tempel. Rund um das Wat hatten sich Hunderte Polizisten aufgebaut. Wenigen Beamten wurde Einlass gewährt. Sie wurden in einen Warteraum geleitet. Doch Anhänger der Sekte versperrten alle Zufahrtswege. Nach Medienangaben sollen rund 10.000 Gläubige als menschliche Schutzschilde die Festnahme des Abtes verhindert haben.

Juli

Bei einer Razzia im Tigertempel in Kanchanaburi wurden u. a. 50 in Gläsern konservierte Neugeborene gefunden. Foto: The Nation

Über 1.000 Rai des vom Tiger-Tempel in Kanchanaburi in den vergangenen Jahren genutzten Areals wurde vom Agricultural Land Reform Office an 118 arme und landlose Bauern verpachtet. Damit folgte die Behörde einer Anordnung des Militärrates National Council for Peace and Order (NCPO), landesweit illegal erworbenes und bewirtschaftetes Land einzuziehen.

Obwohl Prostitution in Thailand illegal ist, setzt die Sexindustrie jedes Jahr zig Milliarden Baht um. Doch die Politik will die Bedeutung der Sexbranche nicht wahrhaben, sie spielt das Thema herunter. So erklärte Tourismusministerin Kobkarn Wattanavrangkul im Juli, Urlauber kämen nicht wegen Sex nach Thailand, sondern wegen seiner schönen Kultur. Kobkarn wünscht sich Thailand als Ziel für Qualitätstouristen, das Land müsse die Sexindustrie loswerden. Das allerdings träfe die Wirtschaft empfindlich, die Arbeitslosigkeit würde rapide zunehmen. Es müssten ja nicht nur Bars und Massage Parlours schließen, ohne die Einnahmen sogenannter Sextouristen schlidderten Hotels und Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbetreibende in die Pleite. Zudem wird vielfach verkannt, dass die Sexindustrie nur an Ausländern verdient; thailändische Männer sind Kunden in Massage Parlours, Bordellen und Karaoke-Bars, Polizisten und Verwaltungsbeamte finanzieren ihre Luxuslimousinen und Wohnhäuser über Korruption.

August

Mehrere Bombenanschläge erschütterten Südthailand im August. Unter den über 30 Verletzten waren auch Ausländer. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Ein Militärgericht hat einen aus der Haft vorgeführten Helfer eines Wahrsagers wegen Majes­tätsbeleidigung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er gehörte den Hochstaplern an, die zehn Monate zuvor festgenommen wurden. Die Drei sollen im Namen der königlichen Familie Spenden eingesammelt und Geld erpresst haben. Die Polizei ließ im Vorjahr verlauten, der weithin bekannte Wahrsager Suriyan „Mor Yong“ Sucharitpolwong und seine Helfer hätten mehrere Millionen Baht eingesammelt, unter anderem von Tochtergesellschaften der Charoen Pokphand Group und der Versicherung Muang Thai bei den Radtouren „Bike for Mom” und „Bike for Dad”.

Gut zwei Jahre nach dem Militärputsch haben die Thailänder am 7. August einer neuen Verfassung zugestimmt. Damit soll der Weg für Wahlen 2017 geebnet werden, wie die Militärregierung versprochen hat. Durch die Verfassung sei das Militär ermächtigt, die 250 Mitglieder der zweiten Parlamentskammer selbst zu ernennen. Nach Angaben der Wahlkommission stimmten etwa 62 Prozent der Wähler für den Entwurf. Die Wahlbeteiligung lag bei 55 Prozent.

Am Geburtstag von Königin Sirikit gingen in Thailand mehrere Bomben hoch. Es gab Tote und Verletzte. Auch ausländische Urlauber waren betroffen. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens vier Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt, darunter drei Deutsche. Insgesamt detonierten am 11. und 12. August mindestens zehn Sprengsätze in fünf verschiedenen Städten, darunter im Badeort Hua Hin und auf der Urlauberinsel Phuket. Im Visier der Attentäter waren hauptsächlich Touristenziele im Süden des Landes.

September

Eine Leiche im Gefrierschrank, Waffen und Drogen fand die Polizei bei einem Einsatz gegen eine Passfälscherbande. Foto: The Nation

Zehn Jahre haben 315 nagelneue Feuerwehrwagen aus Österreich in Bangkok vor sich hingerostet - nun wollte die Verwaltung der Hauptstadt die Fahrzeuge aufmöbeln und in Dienst stellen. Die Wiener Firma Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug - heute GD European Land Systems (GDELS) Steyr - hatte die 315 bestellten Löschfahrzeuge 2006 und 2007 ausgeliefert. Der ungewöhnlich hohe Preis rief aber die Anti-Korruptionspolizei auf den Plan. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. Trotzdem standen die Fahrzeuge, wegen eines Streits darüber, wer legaler Besitzer war, weiter auf einem Parkplatz herum. Dann entschieden Gerichte, dass die Stadt die ersten 176 Wagen in den kommenden Monaten in Dienst stellen solle.

Bei einem Einsatz gegen eine Passfälscherbande fand die Polizei in einem Geschäftshaus an der Sukhumvit Soi 56 in einem zwei Meter hohen Gefrierschank eine zerstückelte männliche Leiche. Sie war in sechs Plastikbeutel gewickelt. Festgenommen wurden in dem Gebäude im Bezirk Phra Khanong ein Brite, zwei Amerikaner und zwei Männer aus Myanmar. Zuvor hatte einer der Männer berichtet, gefälschte Pässe würden in dem Safe liegen. Als er ihn öffnete, griff er zu einer Waffe. Bei der Schießerei wurde ein Beamter durch einem Bauchschuss schwer verletzt. Konfisziert wurden sechs Pistolen, die Drogen Methamphetamin und Marihuana sowie Pässe der Festgenommenen mit unterschiedlichen Namen. Die verhafteten Männer verweigerten jegliche Aussage.

Nach zehn Jahren wurden 315 von der Anti-Korruptionsbehörde beschlagnahmte Feuerwehrautos aus Österreich in Betrieb genommen. Foto: The Nation

Nach heftigem Monsun-Regen sind landesweit Tausende Dörfer überschwemmt. 20.000 Familien waren betroffen. Auch in der alten Königsstadt Ayutthaya, rund 80 Kilometer nördlich von Bangkok, standen zahlreiche Tempel unter Wasser. In Sukhothai mehr als 400 Kilometer nördlich von Bangkok waren fast 7.000 Quadratkilometer Land überschwemmt. Insgesamt waren 17 der 76 thailändischen Provinzen im Norden und Nordosten sowie in der Zentralregion betroffen.

Oktober

Nach dem Tod des hoch verehrten Königs Bhumibol Adul­yadej am 13. Oktober, zeigte sich eine beispiellose Trauer. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Die Regierung hat sich geweigert, sich zu den fast 21 Million Baht zu äußern, welche die Reise von Vizepremierminister Prawit Wongsuwan und seiner Mannschaft zu den Hawaiiinseln zum US-ASEAN-Verteidigungsministertreffen gekostet hat. Der Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd hat gesagt, dass er die Rechnung für 20.9 Millionen Baht, zu der auch ein Charterflug mit Thai Airways International gehört, nicht kommentieren könne, nachdem kurze Zeit zuvor die Kostenaufgliederung der Reise im Detail veröffentlicht wurde. Die Kosten von 20,9 Million Baht sind: 3,8 Millionen Baht für das Flugzeug, 10,7 Million Baht für dessen Brennstoff, 600.000 Baht für Essen und Getränke, 2,6 Millionen Baht für Bodenoperationen und 3,1 Millionen Baht für Verwaltungskosten.

Transportminister Arkhom Termpittayapaisith hat die Zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) aufgefordert, gegen Airlines mit ständigen Verspätungen vorzugehen. Laut der CAAT ist die Billigairline Nok Air bei Verspätungen Spitzenreiter. CAAT-Chef Chula Sukmanop drohte der Fluggesellschaft mit dem Entzug der Betriebserlaubnis. Bei Nok Air hatten im Februar Piloten gestreikt, auch, weil es nicht ausreichend Personal für das Cockpit gab. Inzwischen soll der personelle Engpass behoben worden sein, dennoch heben zahlreiche Maschinen der Billigairline unpünktlich ab.

Wegen Bombenwarnungen für Bangkok wurden die Sicherheitsvorkehrungen im Oktober enorm verschärft. Foto: The Nation

Polizei und Militär haben vor dem Hintergrund möglicher Bombenanschläge in Bangkok und Samut Prakan die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und Razzien angeordnet. Hunderte Soldaten und Polizisten waren im Einsatz. Die Leitung der Polizei hat 80 Einheiten zu möglichen Anschlagszielen entsandt, so zu den Einkaufszentren CentralWorld, Siam Square, MBK, Central Plaza Lat Phrao und Esplanade Ratchada sowie zu den Skytrain- und U-Bahnstationen. Nach Berichten von Geheimdiensten wollten bewaffnete Terroristen zwischen dem 25. und 30. Oktober Anschläge mit Autobomben verüben.

Nach dem Tod des tief verehrten Königs Bhumibol Adul­yadej von Thailand am 13. Oktober, hat die Militärregierung ein Jahr Staatstrauer angeordnet. Bhumibol war nach jahrelangem Krankenhausaufenthalt am Nachmittag in Bangkok gestorben. Er war 70 Jahre König und damit der am längsten regierende Monarch der Welt. Im Land zeigte sich sofort beispiellose Trauer. Vor dem Siriraj-Krankenhaus knieten Tausende Menschen in den Straßen und beteten, viele von ihnen vor Trauer in Tränen aufgelöst

November

Nach dem Einbruch der Touristenzahlen aus China und Russland blieben die Strände Pattayas im November leer. Foto: Jahner

Hotels und Resorts in Pattaya klagen über ausbleibende Gäste. Während russische Urlauber Phuket als neue Destination auserkoren haben, ist der chinesische Tourismusmarkt um 70 Prozent eingebrochen, seitdem die Behörden gegen sogenannte „Zero-Dollar“-Reiseanbieter vorgegangen sind, berichtet der Präsident der Thai Hotels Association (THA) der Region Ostküste, Sanphet Suphabuansathien. Zwar verhalten sich die Buchungen europäischer Urlauber stabil, doch stellen sie nur einen Bruchteil der Gesamttouristenzahlen im Seebad dar.

Nach den Landwirten mit der Reis-Premiummarke „Hom Mali“ will die Regierung jetzt auch Bauern mit dem „Pathum Thani“- und Weißen Reis finanziell unterstützen. Das für die Reispolitik zuständige Gremium unter Vorsitz von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hatte am 7. November für die Ernte von Pathum Thani- und Weißem Reis in 2016/2017 insgesamt 18 Milliarden Baht bewilligt. In der Vorwoche hatte dieser Ausschuss wegen der massiv gefallenen Reispreise für Hom Mali ein Subventionsschema über 35,9 Milliarden Baht beschlossen. Die Bauern erhalten aber kein Bargeld, sondern Kredite in Höhe eines angenommenen Preises je Tonne Reis sowie einen Zuschuss. Aber nur dann, wenn sie ihre Ernte mindestens sechs Monate einlagern. Die Regierung hofft, dass sich in diesem Zeitraum der Preis wieder normalisiert.

Dezember

Ohne Pomp und Feiern hat Kronprinz Maha Vajiralongkorn sieben Wochen nach dem Tod seines Vaters am 1. Dezember formell die Thronfolge angetreten. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Am 1. Dezember 2016 wurde Kronprinz Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun im Alter von 64 Jahren zum 10. König der Chakri-Dynastie proklamiert. Die vom Fernsehen aufgezeichnete Zeremonie wurde mit einer einfachen Audienz des neuen Königs für Vertreter der Militärregierung besiegelt. Seine Majestät ist der zehnte König der Chakri-Dynastie. Sein formaler Titel ist Rama X. Die feierliche Krönung findet erst nach dem Ende der Trauerperiode für den verstorbenen König Bhumibol statt.

Der Zoll hat im Hafen Laem Chabang die Auslieferung von 100 erdgasangetriebenen Bussen für den städtischen Busbetreiber BMTA wegen augenscheinlich falscher Deklaration gestoppt. In den Dokumenten soll stehen, die NGV-Busse seien in Malaysia hergestellt worden und fielen unter das Freihandelsabkommen für die Länder Südostasiens. Damit würde bei der Einfuhr nach Thailand der Zoll in Höhe von 40 Prozent oder 1,2 Millionen Baht je Fahrzeug entfallen. Die Busse wurden aber in China montiert und offenbar über Malaysia zum Hafen Laem Chabang verschifft.