SUZUKA (dpa) - Der Große Preis von Japan ist das Lieblingsrennen vieler Formel-1-Fahrer. Den besten Startplatz für den 17. Saisonlauf am Sonntag hat WM-Spitzenreiter Nico Rosberg erobert.

Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg hat am Sonntag (7.00 Uhr MESZ) beste Chancen auf seinen ersten Grand-Prix-Sieg in Japan. Der Mercedes-Pilot beginnt das Rennen von ganz vorn. Doch sein Dauerrivale Lewis Hamilton lässt sich davon nicht beirren.

STARTPLATZ-FLUCH: Nico Rosberg steht schon zum dritten Mal nacheinander in Suzuka auf der Pole Position. Gewonnen hat aber zuletzt jeweils sein Teamkollege Lewis Hamilton. Diesmal will sich der Deutsche nicht wieder die Show stehlen lassen und den ersten Platz am Start auch in den ersten Platz im Ziel verwandeln.

MOTOR-SORGEN: Mercedes hat die Triebwerke von Rosberg und Hamilton in Japan in den Schon-Modus versetzt. In Malaysia hatte Hamilton zuletzt den sicheren Sieg wegen eines Motorschadens verloren. Weil die Untersuchungen noch nicht beendet sind, will Mercedes kein Risiko eingehen. «Das hat auch Auswirkungen auf die Rundenzeiten im Rennen», sagte Teamchef Toto Wolff. Die Chance für die Verfolger Ferrari und Red Bull?

ERSTE KURVE: Sebastian Vettel musste in der Vorwoche heftige Kritik einstecken, weil er bei einem waghalsigen Manöver nach wenigen Metern in Rosbergs Silberpfeil krachte. Deshalb muss der Ferrari-Star in Japan drei Plätze weiter hinten als Siebter starten. Fährt er diesmal vorsichtiger? Nein, sagt Vettel. «Wenn ich eine Lücke sehe, werde ich wieder versuchen, sie zu nutzen.»

HEIMSPIEL: Suzuka ist die Hausstrecke des Autobauers Honda. Doch dem Motorenpartner des McLaren-Teams droht wie schon im Vorjahr eine dicke Enttäuschung vor eigenem Publikum. Fernando Alonso und Jenson Button starten aus dem hinteren Mittelfeld, weil dem McLaren die Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht liegt. «Wir wussten, dass es schwer wird. Aber es ist noch schlimmer als befürchtet», gestand Button schon vor dem Grand Prix.