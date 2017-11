Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 21.11.17

Sascha Ricanek, Lokaler Generaldirektor der Daimler Commercial Vehicle Thailand Ltd. Foto. The Nation

SAMUT PRAKAN: Daimler Commercial Vehicle Thailand (DCVT) investiert 200 Millionen Baht in ein Auslieferungslager an der Bang Na – Trat Road in Samut Prakan. Von dort aus sollen die Besitzer von 11.000 Fuso-Lastwagen in Thailand mit Ersatzteilen beliefert werden.

Der deutsche Autobauer Daimler AG ist seit dem Jahr 2005 Mehrheitseigner an der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Die Lastwagen werden aus Japan und Indien importiert. DCVT plant in Chonburi ein eigenes Werk mit einer Jahreskapazität von 3.000 Fahrzeugen. Die Arbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2018 beginnen.