Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.16

STUTTGART (dpa) - Der deutsche Autobauer Daimler fährt weiter auf der Erfolgsspur. Mit der Stammmarke Mercedes-Benz konnten die Stuttgarter nun einen neuen Absatzrekord aufstellen. Im September seien mit 211 286 Fahrzeugen so viele Autos wie noch nie zuvor in einem Monat verkauft worden, teilte Daimler am Freitag mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei dies ein Plus von 12,1 Prozent. Das Wachstum verdankt Daimler weiterhin der neuen E-Klasse und sportlichen Geländewagen (SUVs). Auch im Quartal und übers laufende Jahr gesehen hat Daimler nach eigenen Angaben neue Bestmarken aufgestellt.

Sehr gut läuft weiterhin das Geschäft mit Geländewagen: Weltweit seien im vergangenen Monat davon 68 197 Autos verkauft worden, ein Plus von 26,8 Prozent. Auch bei der Kleinfahrzeugmarke Smart geht es aufwärts: Im September wurden mit 13 987 Autos 36,5 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahr abgesetzt. Mit den Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz konnte Daimler neben Europa (+15 Prozent) vor allem in China (+20,1 Prozent) den Absatz kräftig ausbauen. In Nordamerika wurden lediglich 2,9 Prozent mehr Autos verkauft.