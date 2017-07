Written by: Redaktion DER FARANG | 31/07/2017

LAATZEN (dpa) - Kurz nach Ladenschluss ist am Samstagabend das Dach eines Supermarktes in Laatzen bei Hannover eingestürzt. Verletzt wurde niemand, die letzten Kunden und die Angestellten hatten die «Aldi»-Filiale bereits verlassen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Warum die Dachkonstruktion einbrach, war zunächst unklar. Das Gebäude war in den 1990er Jahren gebaut worden.

«Wir waren froh, dass der Aldi nur bis 20.00 Uhr aufhatte», sagte Gerald Senft von der Laatzener Feuerwehr am Morgen. Beim Eintreffen der Helfer am Abend war demnach bereits die Hälfte des Daches eingefallen, die Zwischendecke und Trümmerteile lagen im etwa 800 Quadratmeter großen Verkaufsraum. Rettungskräfte suchten nach möglicherweise Verschütteten. «Wir hatten die Befürchtung, dass noch Reinigungskräfte im Markt waren», erklärte Senft. Glücklicherweise sei das nicht der Fall gewesen.

Die noch stehende Giebelwand des Supermarktes liegt Senft zufolge direkt an einer Hauptstraße. Es bestehe die Gefahr, dass die Wand auf die Fahrbahn stürze. Deshalb sei die Straße zunächst für Fußgänger und Autos gesperrt worden.