Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.18

BANGKOK: Zur nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung der Kriminalität wird die Regierung eine Behörde mit "Cyber Warriors" zusammenstellen, um die Internetüberwachung zu verstärken.

Nach Angaben des Justizministers sollen innerhalb von fünf Jahren 5.000 Cybersicherheitsbeamte überwachen, was die Öffentlichkeit online macht. "Wir haben das Internet, das uns erlaubt, sowohl positiv als auch negativ zu kommunizieren", sagte Admiral Prajin Jantong. "Wir brauchen Gesetze und eine Abteilung, um Verstöße zu überwachen; auch in Sicherheitsfragen, und jemand muss darauf reagieren, wenn ein Verstoß vorliegt." Er fügte hinzu, das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft werde einen speziellen Kurs in Zusammenarbeit mit der Polizei, Sicherheitsabteilungen und der nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission einrichten und im nächsten Monat mit dem Budget von 350 Millionen Baht die erste Gruppe von 200 „Cyberkriegern“ schaffen. Seit der Machtübernahme im Jahr 2014 verschärft die Militärregierung die Cybersicherheitsgesetze.