Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.18

BANGKOK: Die zweite Generation des Subaru XV kommt ebenfalls aus Indonesien.



Der Crossover-SUV hat einen permanenten Allradantrieb (Symmetrical AWD) und Boxermotor. Mit dem Modellwechsel hat der Autobauer in Komfort und Sicherheit investiert. So punktet das Fahrzeug mit zahlreichen neuen Assistenzsystemen und einem autonomen Brems­assistenten Neu ist ebenso das Infotainment. Das Top-Modell XV 2.Oi-P hat einen 2-Liter-Motor bei 156 PS. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Subaru mit 194 km/h an, in 10.4 Sekunden erreicht der Wagen Tempo 100. Der Verbrauch soll um die 7 Liter auf 100 Kilometer liegen. Der XV 2.Oi-P kostet 1,259 Millionen Baht.