Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

ZÜRICH (dpa) - Der seit fast zweieinhalb Jahren amtierende und lange glücklose Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam hat den Investoren ein Ende der Krise versprochen. Er vertröstete sie aber noch bis 2019. Dann sollen der für Belegschaft und Aktionäre schmerzhafte Umbau beendet und die Bank endgültig wieder richtig aufgestellt sein, um hohe Renditen zu erwirtschaften und über genügend Kapital zu verfügen. Den Aktionären stellte Thiam eine hohe Beteiligung an den erhofften Gewinnen in Aussicht.

«2018 soll das letzte Jahr der Restrukturierung sein», sagte der im Sommer 2015 als Hoffnungsträger angetretene Thiam bei einer Investorentagung am Donnerstag. In den Jahren danach will die Bank die Hälfte der Gewinne über Aktienrückkäufe oder Dividenden an die Anteilseigner ausschütten. An der Börse kam das zunächst gut an.

Seit Ende 2007 - also vor dem Ausbruch der weltweiten Finanzkrise - hatten die Anteilsscheine fast drei Viertel ihres Werts verloren. Auch Thiam, der aus der Versicherungsbranche kommt und vor seiner Zeit den britischen Konzern Prudential durch die Krise geführt hatte, konnte diesen Trend nicht aufhalten.

Inzwischen sitzt der Manager, der Anfang des Jahres auch wegen seines zweistelligen Millionengehalts in der Kritik gestanden hatte, wieder fest im Sattel. Doch jetzt muss seine Strategie aufgehen, nachdem er diese in den ersten Jahren mehrmals nachgebessert hatte.

Thiam setzt vor allem auf das Geschäft mit der Verwaltung von großen Vermögen sowie ein starkes Wachstum in Asien. Damit will er die starken Schwankungen im Investmentbanking ausgleichen, das weiter im Konzern bleibt, aber nicht mehr so eine hohe Bedeutung haben soll.