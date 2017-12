Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.17

BANGKOK: Ab Donnerstag wird in 7-Eleven-Minimärkten im Großraum Bangkok und einigen Provinzen thailändisches Craft Dosenbier angeboten.

Das Bier aus einer Minibrauerei steht als „Kiss Me Deadly“ und als „IPA Honey Bomb“ in den Regalen. Es hat einen Alkoholgehalt von nur vier Prozent und soll 99 Baht kosten. Gebraut hat Bannok Beer Panitan Tongsiri aus Sakhon Nakhon, der ebenso die Marken „Stone Head“ und „Lamzing“ auf den Markt gebracht hat. Als Craft Bier werden Biere verstanden, die in einer unabhängigen Brauerei hergestellt werden. Sie haben ihren Ursprung in der Craft-Beer-Bewegung in den USA.