JIUQUAN (dpa) - Die Vorbereitungen für den Start des chinesischen Raumlabors «Tiangong 2» liefen am Donnerstag auf Hochtouren. Der Start war für Donnerstagabend Ortszeit um 22.04 Uhr (16.04 Uhr MESZ) geplant, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Eine Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» soll den «Himmelspalast» vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi in der nordwestchinesischen Provinz Gansu ins All bringen.

Der zweite Flug eines chinesischen Raumlabors dient der Vorbereitung für den Bau und Betrieb einer chinesischen Raumstation, die um 2022 geplant ist. Sollte die Internationale Raumstation (ISS) wie vorgesehen 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China danach die einzige Nation mit einem permanenten Außenposten im All.

Die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Erde verfolgt ein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm. Noch im Oktober ist ein bemannter Raumflug mit zwei Astronauten geplant, die an das Raumlabor andocken und dort rund 30 Tage arbeiten sollen. Im April 2017 soll das erste Frachtschiff «Tianzhou 1» folgen, um das Raumlabor wieder aufzutanken und Nachschub zu liefern. «Tiangong 2» soll mindestens zwei Jahre in Betrieb bleiben.

Das erste chinesische Raumlabor «Tiangong 1» war im September 2011 gestartet worden. Drei bemannte Raumschiffe hatten angedockt. Es hatte seinen Betrieb im März eingestellt und soll noch in diesem Jahr in der Atmosphäre weitgehend verglühen.